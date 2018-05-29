İzmir'de darbe karşıtı vatandaşlara ateş açan kişiye 8 yıl hapis cezası

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili 1'i tutuklu 5 sanıklı davada, tutuklu sanık 'Kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isteyen guruba müdahale etmek isteyen darbe karşıtı vatandaşların üzerine açılan ateşte Ali G. (38) yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden silahla ateş ettiği belirlenen Metin Arslan (43) ile yanındaki C.G.B. (36), A.C. (24), C.C.A. (30) ve S.K. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arslan 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Arslan, tutuksuz sanıklar A.C., C.G.B., S.K. ile C.C.A. ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı, tutuksuz yargılanan sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarını işlediklerine dair somut delil elde edilemediğinden beraatlerine, Arslan'ın ise 'Öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

İddia makamının ardından söz alan tutuksuz sanıklar, mütalaaya katıldıklarını belirterek beraatini talep ederken, savcının mütalaasına kısmen katıldığını söyleyen Arslan ise FETÖ/PDY mensubu olmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarını işlediklerine dair somut delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, Arslan'a ise 'Kasten yaralama' suçlamasıyla verdiği 2 yıl hapis cezasını bu suçu ruhsatsız tabancayla işlemesinden dolayı yarı oranında artırarak 3 yıla, sanığın eylemi neticesinde mağdurun yaşamını tehlikeye sokması nedeniyle de bir kat artırarak 6 yıla yükseltti.

'Ruhsatsız silah bulundurma, bu silahı yaralama eyleminde kullanma ve yasak nitelikli 5 bıçağın daha ele geçirilmesi' suçlarından da aynı sanık için 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, Arslan'a toplam 8 yıl 1 ay hapis cezası ve bin TL adli para cezası verdi.

