HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de darbe karşıtı vatandaşlara ateş açan kişiye 8 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili 1'i tutuklu 5 sanıklı davada, tutuklu sanık 'Kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bir kişinin silahla yaralanması olayı ile ilgili 1'i tutuklu 5 sanıklı davada, tutuklu sanık 'Kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isteyen guruba müdahale etmek isteyen darbe karşıtı vatandaşların üzerine açılan ateşte Ali G. (38) yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerinden silahla ateş ettiği belirlenen Metin Arslan (43) ile yanındaki C.G.B. (36), A.C. (24), C.C.A. (30) ve S.K. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arslan 11 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer sanıklar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Metin Arslan, tutuksuz sanıklar A.C., C.G.B., S.K. ile C.C.A. ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı, tutuksuz yargılanan sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarını işlediklerine dair somut delil elde edilemediğinden beraatlerine, Arslan'ın ise 'Öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma' suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.
İddia makamının ardından söz alan tutuksuz sanıklar, mütalaaya katıldıklarını belirterek beraatini talep ederken, savcının mütalaasına kısmen katıldığını söyleyen Arslan ise FETÖ/PDY mensubu olmadığını dile getirerek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarını işlediklerine dair somut delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verdi.
Mahkeme, Arslan'a ise 'Kasten yaralama' suçlamasıyla verdiği 2 yıl hapis cezasını bu suçu ruhsatsız tabancayla işlemesinden dolayı yarı oranında artırarak 3 yıla, sanığın eylemi neticesinde mağdurun yaşamını tehlikeye sokması nedeniyle de bir kat artırarak 6 yıla yükseltti.
'Ruhsatsız silah bulundurma, bu silahı yaralama eyleminde kullanma ve yasak nitelikli 5 bıçağın daha ele geçirilmesi' suçlarından da aynı sanık için 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, Arslan'a toplam 8 yıl 1 ay hapis cezası ve bin TL adli para cezası verdi.

PARTNERBir daha İbo’nun elini öpmemBir daha İbo’nun elini öpmem
Almanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecekAlmanya'dan emekli 70 yaşındaki gurbetçi kadın, okuma yazma öğrenecek
Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fetullah Gülen'le ne zaman, nerede görüştüğünü açıkladı

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Başbakan talimat verdi! Korsan taşımacılığa ağır ceza

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Aydın'da sürekli kilo alan Dilek Çelik'in karnından 7 kilo ağırlığında kitle çıktı!

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.