İzmir'de darbe karşıtı vatandaşlara ateş açılması davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında darbe karşıtı vatandaşlara tabancayla ateş açarak bir kişiyi yaraladığı iddia edilen biri tutuklu 5 kişinin yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Metin Arslan, tutuksuz sanıklar A.C, C.G.B, S.K. ile C.C.A. ve taraf avukatları katıldı. İddia makamı, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarını işlediklerine dair somut delil elde edilemediğinden beraatlerine, Arslan'ın ise "öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Söz alan tutuksuz sanıklar, iddia makamının mütalaasına katıldıklarını belirterek beraatlerini istedi. Savcının mütalaasına kısmen katıldığını söyleyen Arslan ise FETÖ mensubu olmadığını dile getirerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör örgütü üyesi olmak, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından "delil yetersizliğinden" beraatlerine karar verdi. Mahkeme Arslan'a ise "kasten yaralama" suçlamasıyla verdiği 2 yıl hapis cezasını bu suçu ruhsatsız tabancayla işlemesinden dolayı yarı oranında artırarak 3 yıla, sanığın eylemi neticesinde mağdurun yaşamını tehlikeye sokması nedeniyle de bir kat artırarak 6 yıla yükseltti. "Ruhsatsız silah bulundurma, bu silahı yaralama eyleminde kullanma ve yasak nitelikli 5 bıçağın daha ele geçirilmesi" suçlarından da aynı sanık için 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, Arslan'a toplam 8 yıl 1 ay hapis cezası ve bin lira adli para cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - Olay FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Karşıyaka ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki Bostanlı Camisi'nde okunan selaya müdahale etmek isteyenlerin bulunduğu, Türk bayraklarıyla sokağa çıkan darbe karşıtı vatandaşların buna tepki gösterdiği, bu esnada vatandaşların üzerine açılan ateşte Ali G'nin (38) yaralandığı bildirilmişti.