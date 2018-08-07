İzmir'de DEAŞ sanıklarının yargılandığı dava

Tutuklu sanık Deerxıatı Tashenfulatı ise terörist olmadığını, Türkiye'ye hainlik için gelmediğini belirterek, "Ya beni tahliye edin ya da en kısa sürede bana mahkumiyet verin." dedi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İZMİR (AA) - Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı olduğu ileri sürülen ve haklarında "resmi belgede sahtecilik" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla dava açılan 11'i tutuklu 22 yabancı uyruklu sanığın yargılanması sürdürüldü.

Tutuklu sanık Halid Hilal de hiçbir terör örgütüyle ilişkisinin olmadığını ileri sürerek, "Türkiye'ye suç işlemek için değil daha iyi bir yaşam için geldim. Müslüman olduğumdan Türkiye'yi çok seviyorum, suçsuzum." ifadelerini kullandı.

Hilal, adalete güvendiğini söyleyerek tahliye talebinde bulundu.

Türkiye'ye kanuni yollardan çalışmak için geldiğini anlatan tutuklu sanık Kemal Kabour, "Türkiye'de illegal bir faaliyette bulunmadım. Terör örgütü DEAŞ ya da başka bir örgütle bağlantım yok. Yaklaşık 1,5 yıldır tutukuluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Söz alan diğer tutuklu sanıklar ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik 4 Ocak 2017'de İzmir'de başlatılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 11'i kadın 22 zanlı, Buca ve Bornova ilçelerindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov ile Konya'daki hücre evinde kaldıkları, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki yöneticilerinin talimatı ve İstanbul'daki örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle İzmir'de hücre evi yapılanmasına gittiği öne sürülmüştü.

