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İzmir'de deniz patlıcanı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:56 | Son Güncelleme

İzmir'de deniz patlıcanı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kaçak avlanan 2 bin 300 adet deniz patlıcanı ele geçirildi.

İskele Mahallesi Yalı Caddesi'de bir araca bidon yüklendiğini fark eden polis ekipleri yaptıkları incelemede, bidonlar içerisinde bin 300 adet deniz patlıcanı tespit etti. Aynı mahallede başka bir araçta inceleme yapan ekipler bin adet deniz patlıcanı ele geçirdi.

Her iki olayla ilgili olarak Ufuk K, Hüseyin B, Şeyhmus B. ve Sercan Ö. hakkında Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı.

Avlanması yasak olan deniz patlıcanları Urla İlçe Tarım Müdürlüğü görevlilerinin nezaretinde denize bırakıldı.

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deniz patlıcanı avcılığı kaçak avcılık para cezası

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