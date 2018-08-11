İzmir'de denizde boğulma

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde serinlemek için denize giren bir kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sedat Ataizi, Çeşmealtı mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize girdi.
Arkadaşları sudan çıkarken Ataizi yüzmeye devam etti.
Bir süre sonra Ataizi'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları denize girerek, Ataizi'ni sudan çıkardı.
Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ataizi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ataizi'nin cesedi daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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