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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 12:40 | Son Güncelleme

Denizde uzun süre kalmasından dolayı tanınamaz halde olan cesedin üzerinden Ayvalık'ta batan teknede kaybolan balıkçı Hayri Kar adına banka kartı çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ambarseki Mahallesi Kargılı Koyu mevkisinde kayalıklarda ceset gören vatandaşlar, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Uzun süre denizde kalmasından dolayı tanınamaz halde olan cesedin üzerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 27 Mayıs'ta bulundukları teknenin fırtınada batması sonucu Ege Denizi'nde kaybolan 4 balıkçıdan Hayri Kar adına banka kartı çıktı.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi sonucu belirleneceği belirtildi.

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Ayvalık balıkçı ceset Kayıp tekne

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