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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

Konak'ta "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Narkotim motorize ekiplerinin de katıldığı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 70 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve 5 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon, drone ile havadan da görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
tutuklama operasyon torbacı uyuşturucu

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