İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı.
Narkotim motorize ekiplerinin de katıldığı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 70 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve 5 gram bonzai ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon, drone ile havadan da görüntülendi.
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