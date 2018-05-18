İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Narkotim motorize ekiplerinin de katıldığı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bin 70 uyuşturucu hap, 310 gram esrar ve 5 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon, drone ile havadan da görüntülendi.

