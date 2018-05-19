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İzmir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 10:56 | Son Güncelleme

Torbalı ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 28 şüpheli yakalandı - Operasyon, drone ile havadan da görüntülendi

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ve Menderes ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Torbalı Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticareti yaptığı belirlenen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torbalı ve Menderes ilçelerinde 37 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpek yardımıyla şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 16 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 446 kök Hint keneviri, 95 gram kenevir tohumu ve 22 pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Operasyon, drone ile havadan da görüntülendi.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığınca bu yıl düzenlenen 180 operasyonda 254 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 zanlının tutuklandığı belirtildi. Bu operasyonlarda, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 15 kilo 98 gram esrar, 5 bin 51 kök Hint keneviri, 2 bin 664 kök haşhaş, 45 uyuşturucu hap, 46 gram metamfetamin ile 9 tabanca ele geçirildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma operasyon şüpheli uyuşturucu

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