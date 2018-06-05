İzmir'de 'Dünya Çevre Günü' yürüyüşü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüş sonunda, İzmir'deki çevre sorunlarının tartışıldığı bir de forum yapıldı.
İsveç'in Stokholm kentinde, 1972 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda ilan edilen '5 Haziran Dünya Çevre Günü' İzmir'de de kutlandı. İzmir Çevre Platformu (İZÇEP), Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Konak Belediyesi Kent Konseyi ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) düzenlediği yürüyüş, Alsancak'taki ÖSYM binasının önünden başlayıp Alsancak Vapur İskelesi'nde sona erdi. Ellerinde, 'Su hakkımız', 'Rüzgar yaşamdan yana essin', 'Zehir içmek, zehir solumak istemiyoruz' yazılı dövizler taşıyan ve 'Doğayı hor gören, geleceği zor görür' sloganı atan yaklaşık 300 kişi, ardından Alsancak Vapur İskelesi önünde yapılan, İzmir ve yöresindeki çevre sorunlarının tartışıldığı panele katıldı. HDP'nin Afrika kökenli İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık da, yürüyüşe ve panele katılanlar arasındaydı.
Yaklaşık 2,5 saat süren panel sonrasında Dünya Çevre Günü etkinlikleri sona erdi.
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