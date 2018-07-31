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İzmir'de duvara çarpan otomobil alev aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 03:38 | Son Güncelleme

Konak ilçesinde önce önündeki araca, daha sonra da duvara çarpan otomobilin ön kısmında yangın çıktı - Alevleri söndüren itfaiye ekiplerince otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan iki yaralı, hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkıp önce başka bir araca, daha sonra duvara çarparak ön kısmı alev alan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tepecik'ten Gürçeşme istikametine seyreden İbrahim Gültekin'in (33) kullandığı 43 KN 133 plakalı otomobil, Gürçeşme Caddesi'nde kontrolden çıkarak aynı yönde giden Mehmet Can (18) yönetimindeki 16 VH 850 plakalı otomobille çarpıştı.

Duvara çarparak durabilen Gültekin idaresindeki otomobilin ön kısmında yangın çıktı.

Kazada, sürücülerden İbrahim Gültekin ve aynı araçta bulunan Onur Tuğrul (15) araçta sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir taraftan alevleri söndürdü, diğer yandan yaralıları kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer aracın sürücüsü Mehmet Can ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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