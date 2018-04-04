İzmir’de düzenlenen Çaka Bey Kitap Günleri sona erdi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından İzmir’in fethinin 937. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Selçuk pazar yerinde düzenlenen Çaka Bey Kitap Günleri sona erdi.

24 Mart günü ziyarete açılan Çaka Bey Kitap Günleri’nde tarihten edebiyata, bilim kurgudan felsefeye kadar çeşitli alanlardan birçok seçkin yayın okuyucuyla buluştu. Kitap günleri boyunca düzenlenen imza günlerinde sevilen yazarlar okuyucularıyla bir araya geldi. Dokuz gün süren etkinliğe Selçuklular yoğun ilgi gösterdi.