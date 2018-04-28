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İzmir'de düzenlenen Holifest'te, gençler rengarenk oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:15 | Son Güncelleme

İZMİR'de, baharın gelişini simgeleyen Hint bayramı olan Holifest etkinliğinde bir araya gelen gençler, müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları havaya atarak rengarenk oldular.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, baharın gelişini simgeleyen Hint bayramı olan Holifest etkinliğinde bir araya gelen gençler, müzik eşliğinde dans edip, toz boyaları havaya atarak rengarenk oldular. Hint kültürünün en büyük geleneksel bayramı olan ve dünyanın 50'den fazla ülkesinde her yıl coşkuyla kutlanan Holifest, İzmir'de de renkli görüntülere sahne oldu. Gençler müzik eşliğinde rengarenk boyandı. Türkiye'deki üçüncü yılında baharın gelişini kutlamasının yanı sıra, etkinliğin Hint kültüründeki önemli bir misyonu olan 'iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesi' fikrini de taçlandırdığını dile getiren etkinlik direktörü Sedef Atıcı, 'holi'nin Hint bayramı anlamına geldiğini belirterek "Biz 3 yıldır gençlik festivali olarak kutluyoruz. Bu yıl Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile farkındalık projesine girdik. 'Renkler, engelleri yener' dedik ve etkinliğimizin gelirinin bir kısmı derneğe devretmeye karar verdik" dedi. Etkinlik kapsamında birçok DJ sahne alırken Agni Dans Kumpanyası, dans gösterileri ile gençleri coşturdu. Gün boyunca devam eden müziğe ve eğlenceye, perküsyon, saksafon ve farklı performanslar da eşlik etti. Hint mutfağının birçok çeşidinin bulunduğu restoranlar, Hint kınası atölyeleri, Hint dans grupları, yoga atölyeleri, Hint giysi ve aksesuarlarının sergilendiği butiklerle Hint kültürünün tüm güzellikleri tanıtıldı. Holifest'in 1 Mayıs'ta Çanakkale, 6 Mayıs'ta Ankara ve 12 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleneceği belirtildi.

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