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İzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:04 | Son Güncelleme

İZMİR'deki emekli polisler, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı.

İzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki emekli polisler, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, "Bizim siyaset yapmak gibi bir niyetimiz yok, vatanı ve milleti için fedakarca görev yapmış kişiler olarak hakkımızı istiyoruz" dedi.
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Konak Meydanı'nda toplanarak, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı. 'Polis, jandarma gibi 3600 ek gösterge hakkını istiyor', 'Tahsil farkı gözetmeksizin, 3600' yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, polislerin hiçbir kurum memurunun yaşamadığı iş riskini yaşadıklarını, fazla mesai, uykusuzluk gibi olumsuz şartların neticesinde ailelerine gerekli zamanı ayıramadıklarını belirterek, "Maalesef ruhsal çöküntü, intihar, bunalım, boşanma, kalp krizi ve kanser gibi rahatsızlıklar ve ölüm vakaları çalışan ve emekli arkadaşlarımızda görülmekte ve artarak devam etmektedir. Emekli emniyet mensubu olarak sağlıklı ve maddi sorunlardan uzak şekilde yaşamak hakkımızdır diye düşünüyoruz. Emekli personelin içerisinde bulunduğu zor ekonomik şartlardan kurtulması için, eğitim farkı gözetilmeksizin 3600 ek gösterge istiyoruz" dedi.

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İzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemiİzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemiİzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemiİzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemi

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