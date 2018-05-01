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İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Hastanede tedavi altına alınan kadının, eşiyle arızalı musluğun tamiri konusunda tartıştıklarını söylediği öğrenildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 1727 Sokak'taki apartmanın üçüncü katında ikamet eden Meral Ü. (48) ile eşi İ.Ü. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ü, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Meral Ü'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bir çocuk annesi Meral Ü'nün, ifadesinde eşiyle arızalı musluğun tamiri konusunda tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Sondaj firmasında çalışan İ.Ü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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