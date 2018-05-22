İzmir'de eşini darbettiği öne sürülen sanığın yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, eşini darp ve tehdit ettiği, ayrıca hakarette bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında açılan davaya devam edildi.
İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Uğur C, mağdur eşi Sevil C. ve tarafların avukatları katıldı.
Hakim, sanık avukatının talebi üzerine istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Bilirkişi raporunda, mağdur Sevil C'nin eşi Uğur C'yi aldattığı iddia edilen kişi ile motosiklet üzerinde olduğu ileri sürülen görüntünün çözünürlüğünün çok düşük olduğu ve kişinin Sevil C. olduğunun tespit edilemediği belirtildi.
Katılan avukatı sanığın mahkemeye yardımcı olmadığını ve yanıltma girişimlerinde bulunduğunu söyleyerek sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık avukatı Selin Eser, müvekkilinin eşi tarafından aldatıldığını ve ilişkisi olduğunu iddia ettikleri L.B. ile 118 telefon görüşmesinin tespit edildiğini ifade etti.
Eser, "Bu kadar sık telefon görüşmesi aradaki ilişkiyi net bir şekilde göstermektedir. Bu da katılanın 'Beni sebepsiz yere kıskandı' beyanını yalanlamaktadır. Müvekkilim ise tüm beyanlarını ispatlamaktadır." dedi.
Tutuklu sanık Uğur C, duruşmada heyecanlandığını ve konuşamadığını ifade ederek yazılı savunmasını iletti.
Hakim taraf avukatlarına bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilmesine, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
İzmir'in Buca ilçesinde Çamlıpınar Mahallesi'nde oturan Uğur C'nin, Ağustos 2017'de, başkasıyla cep telefonundan mesajlaştığı iddiasıyla eşi Sevil C'yi oklava, yumruk ve kemerle darbederek tehditte bulunduğu ileri sürülmüştü.
Sevil C'nin şikayetçi olmasının ardından Uğur C, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinden sonra savcılıkça serbest bırakılmıştı. Sevil C'nin avukatının soruşturmayı yürüten savcıya olaya ilişkin fotoğraf ve yeni delileri sunmasının ardından Uğur C. hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Cumhuriyet savcısı Ayşe Sarıyar, hazırladığı iddianamede, Uğur C. hakkında "kasten ağır yaralama, eziyet çektirme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret" suçlarından 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası verilmesini talep etmişti.
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