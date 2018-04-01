İzmir'de ev yangını: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 8207 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmandaki Nurettin Arıklıoğlu'na (85) ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı odaya giren ekipler, alzaymır hastası olduğu öğrenilen Nurettin Arıklıoğlu'nun cesedini buldu.
İlk belirlemelere göre, sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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