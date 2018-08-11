İzmir'de fabrika yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Ulukent semti yakınlarında faaliyet gösteren plastik boru fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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