HABER

İzmir'de fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:42 | Son Güncelleme

Çiğli ilçesinde faaliyet gösteren plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ulukent semti yakınlarında faaliyet gösteren plastik boru fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerinde çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

PARTNERÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştüÜnlü yıldız şoke etti! Yıllara yenik düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulunduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulundu
İncir ağacından düşüp, öldüİncir ağacından düşüp, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çiğli fabrika itfaiye izmir yangın

En Çok Okunan Haberler

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi! 'Utanç verici'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da şok ayrılık! Deniz Çakır, EDHO kadrosundan çıkarıldı! İlk açıklama

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Uşak Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı!

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Nobel ödüllü ekonomist Krugman: Türkiye'de yaşananlar 1998 Asya Krizi'ne benziyor

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

Ahmet Hakan'dan Berat Albayrak için dikkat çeken sözler

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

17 yaşındaki kızının kocasına dehşeti yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve sel felaketi yorumu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.