HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İzmir'de fabrika yangınında 6 işçi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

Kemalpaşa ilçesindeki bir kağıt fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama ve yangın meydana geldi - Olayda 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçi hafif şekilde yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir fabrikada çıkan yangında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında 6 işçi dumandan etkilendi, 1 işçinin de vücudunda hafif şekilde yanık oluştu.

Sağlık ekiplerince işçilerin 3'üne olay yerinde müdahale edilirken 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi kaldırılan diğer işçilerin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Bolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldıBolu'da KYK yurdunda oda ışıklarıyla 'Kudüs' yazıldı
KYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protestoKYK yurtlarındaki öğrencilerden İsrail'i protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fabrika itfaiye yangın yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi!

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

CHP'de İlhan Cihaner kavgası! İlhan Cihaner 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilecek mi?

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Mayıs Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Süper Loto sonuçları 17 Mayıs: Milli Piyango 552. hafta Süper Loto sonuçlarını açıkladı!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

CHP'li Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu kaza yaptı

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

Ankara'da medyum operasyonu! Hiçbiri yakalanacağını öngöremedi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

PKK'nın kullandığı mağara imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.