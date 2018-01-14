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İzmir'de facia! Su dolu çukura giren iki kardeş can verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 16:55 | Son Güncelleme 35 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boş arazide oynarken 1,5 metre derinliğindeki su dolu çukura giren iki kardeş dipteki çamura saplandı. Kurtarma çalışmaları sonrası hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki Yusuf Tencirlioğlu ile kardeşi 5 yaşındaki Ali Tenciroğlu hayatını kaybetti.

İzmir'de facia! Su dolu çukura giren iki kardeş can verdi

Olay yerinden ilk görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
izmir Karabağlar

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