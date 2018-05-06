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İzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 08:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi.

İzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 72 kişi gözaltına alındı.
İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Mali Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 118 gaybubet evi tespit edildi. Yapılan takipte, evlerde halen 3 ayrı gurubun FETÖ/PDY için çalışmalar yürüttüğü belirlendi. Bu evlerde, Türkiye genelinde sözde yöneticilik görevi üstlenmiş örgüt mensuplarının, yakalanmamak için bölge değiştirerek faaliyetlerine devam ettiği, cezaevinde yatan şüphelilerin ailelerine yine örgütün himmet yöntemi ile topladıkları paraları dağıttıkları, gaybubet evlerinin kiralarını ödedikleri ve örgüt içerisinde bugünler geçecek algısı ile birbirlerini motive etmeye çalıştıkları saptandı.
Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, örgütün sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz eski bölge imamı, eğitim sorumluları ile emniyet ve TSK mensuplarının mahrem imamları yakalayarak gözaltına alındı.
CEP TELEFONLARI PENCERELERDEN ATTILAR
Baskınlar sırasında polis ekiplerini karşılarında gören bazı şüpheliler, örgüte ait bilgiler ve gizli haberleşme uygulamalarının yer aldığı cep telefonlarını balkon ve pencerelerden dışarı fırlattı. Polislerin sokaklarda yaptığı aramalarda, evlerden atılan 12 cep telefonu bulundu. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, baskın yapılan evlerden birinin bulunduğu apartmanda ikamet edenlerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu anlaşıldı. Binadakilerin tamamı gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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İzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltıİzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltıİzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltıİzmir'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltı

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