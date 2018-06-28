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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:26 | Son Güncelleme

Aralarında kapatılan İzmir Üniversitesi ve İzmir Kolejinin sahiplerinden A.R.D'nin de bulunduğu 17 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 17 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şube ekipleri, örgütün illegal faaliyetlerini gerçekleştirmek için aracı olarak kullandığı ve KHK ile kapatılan vakıfların mütevelli heyetlerindeki şüphelileri tespit etti.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'taki yazışma içeriklerine göre FETÖ üyesi olduğu belirlenen, örgüte ait eğitim ve öğretim kurumlarında çalışanlara, örgüte ait öğrenci yurtlarına ele geçirilen USB bellekte yapılan inceleme neticesinde ele geçirilen fotoğraflarda kimlikleri deşifre edilen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarından yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve İzmir Koleji sahiplerinden A.R.D'nin de olduğu belirtilirken, kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da arasında bulunduğu 5 zanlının ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

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FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyon soruşturma

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