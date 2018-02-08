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İzmir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 19:31 | Son Güncelleme

Menderes İlçe Jandarma Komutanı ile bir uzman çavuş gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Menderes İlçe Jandarma Komutanı ile bir uzman çavuş gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, Menderes İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.Ü. ile bir uzman çavuş gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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FETÖ Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon

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