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İzmir'de FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Eski BBP İzmir İl Başkanı Gider'in de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de bulunduğu 14 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütle iltisaklı olduğu iddiasıyla farklı meslek gruplarından 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonla eski BBP İzmir İl Başkanı Gider'in de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı belge ile bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor.​

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

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