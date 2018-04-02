İzmir'de FETÖ sanığı eski hakimin yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski hakim Gültekin İpteş'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık İpteş ile avukatı Selman Seden katıldı.

İddia makamı, sanığın meslekten ihracının kesinleştiğini ve ByLock kullandığının tespit edildiğini belirterek, sanığın ByLock sunucularına 214 kez bağlantı kurduğunu, oğlunun FETÖ/PDY iltisaklı olması nedeniyle KHK ile kapatılan lisede öğrenim gördüğünü bildirdi.

Tanık M.G'nin adalet müfettişliği yaptığı sırada sanığın da teftiş kuruluna geldiği, kurulda FETÖ yapılanmasında müfettişlerin kıdeme göre 5'er, 6'şar kişilik sohbet grupları oluşturulduğu, ayda 2 kez toplantılar yapıldığı ve bu şekilde müfettişler arasında diyaloğun sağlandığı yönünde ifade verdiğini belirten iddia makamı, sanığın terör örgütü üyeliğinden cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Sanık İpteş, ByLock kullanmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti. Sanık avukatı Selman Seden, mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatına savunma için süre verilmesine, eksik raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı doğrultusunda 19 Temmuz 2016'da gözaltına alınan hakim Gültekin İpteş, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.