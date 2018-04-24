İzmir'de FETÖ sanığına 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanığa 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Arzu Güven ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı bir tanığın sanık hakında "Kendisini sohbetlerde gördüm. ByLock programını nerede sohbet yapacağımız üzerine konuşmak için indirdik. Arzu Güven'de de ByLock vardır." şeklinde ifadesi olduğunu bildirdi.

İddia makamı sanığın telefonuna 25 Kasım 2015'te ByLock yüklendiğini, BTK'dan gelen verilere göre 113 kez bağlantı kurulduğunun anlaşıldığını, sanığın ByLock kullanıcı listesindeki bir kişinin sanık hakkında ifade verdiğini, ifadesinde sanık ile birlikte sohbetlere katıldıklarını ve sohbetlerde telefonlarına ByLock yüklendiğini söylediğini bildirdi.

Savcı, sanığın ByLock kullanım amacının sohbet gün ve tarihlerini belirlemek olduğunu, sanığın Bank Asya hesabına para yatırmak için altın satın aldığını ve hesabın açılma tarihinin örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in çağrısı sonrası olduğunu belirterek sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla cezalandırılmasını hükümle birlikte tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.