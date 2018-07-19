İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada haklarında karar verilmeyen ve dosyaları ayrılan 3'ü tutuklu 143 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, 3 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile kayda alınan duruşmada, başka davalarda dosyası birleştirilen bazı sanıklar da ek savunma yaptı. - "Mahrem abiyle doğrudan bağlantı kuramazdık" Tutuksuz sanık M.Y, hakkında "FETÖ'nün mahrem abileriyle ankesör ve sabit hatlar üzerinden görüşme yaptığı"na dair ayrıca bir soruşturma yürütüldüğünü, buna ilişkin detaylı savunma yaptığını belirterek, ankesörlü telefondan ardışık bir şekilde örgüt mensubu bazı askerlerin aranmasının FETÖ'nün kendi içinde geliştirdiği bir gizlilik yöntemi olduğunu söyledi. M.Y, "Biz kendi cep telefonumuzdan mahrem abiyi hiç aramazdık. Çünkü onların cep telefonu numarasını bilmezdik. Bu nedenle biz doğrudan onlarla bağlantı kuramazdık. Onlar beni aradığında, 'Neden gelmiyorsun, bizle neden görüşmüyorsun?' tarzında serzenişlerde bulunurlardı." dedi.

Örgütte gizliliğin önemine işaret eden M.Y, ev arkadaşı ve samimi olduğu bir TSK mensubunun bile FETÖ ile bağlantılı olduğunu sonradan öğrendiğinde şaşırdığını anlattı. - Sınavda çıkacak soruları ezberletmişler Tutuksuz sanık Ekrem Karakocali hakkında tanık olarak ifade veren G.A. da üniversite eğitimi için gittiği Kayseri'de devlet yurdunda yer olmadığından kaldığı FETÖ ile bağlantılı bir evde Karakocali'yi gördüğünü, daha sonra bu evden ayrıldığını ancak üniversiteyi bitirmeye 5-6 ay kala yine örgüt evlerinde kaldığını ve sanığı burada tanıdığını iddia etti. Karakocali ile Ankara'da yaklaşık 1 yıl aynı örgüt evinde kaldığını savunan G.A, "M.K. adlı örgüt mensubu bana, 'Ekrem ile aynı yere gideceksiniz, birbirinize destek olun.' diye söyledi. Karakocali ile aynı dönem eğitim gördük ve sözleşmeli subaylığa başladık. Sınava girmeden önce örgüt abisi bana sınavda çıkacak soruları ezberletti. Bu durumu kimseye söylememem için bana Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirildi. Ben de Karakocali dahil kimseye söylemedim. Aynı soruların Karakocali'ye verilip verilmediğini bilmiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine söz alan Karakocali, G.A'nın aralarındaki husumet nedeniyle yalan söylediğini, kendisiyle aynı evde kalmadığını, örgütle bağlantısının da olmadığını ileri sürdü. İddia makamı, Karakocali'nin, tanık G.A'nın verdiği ifade de dikkate alınarak "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklanmasına, tutuklu sanıklar Osman Sadi Sonverdi, Mehmet Kalalı ve Emrah Bolat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Karakocali, çağrıldığında duruşmalara geldiğini, bundan sonra da gelmeye devam edeceğini belirterek, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Karakocali'nin tutuklanmasına ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İddianameden İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 267 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilmişti.