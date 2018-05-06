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İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin kentteki örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evine düzenlenen operasyonda aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı - Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen yüklü miktardaki paranın, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve hücre evlerinin giderlerinin sağlandığı ileri sürüldü

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 118 hücre evinde kalan aralarında sözde İzmir il imamı ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlattı.

İl genelinde 3 grubun örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve Türkiye genelinde örgüt adına üst düzey görevlerde bulunan örgüt mensuplarının gizlenmeye çalıştıkları ve bu kapsamda bölge değiştirdikleri ve "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerinde saklandıklarını belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen 118 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında sözde İzmir il imamı, Ağrı, Ardahan, Trabzon ve Karadeniz eski il imamları ile emniyet ve TSK'nın mahrem imamlarının da bulunduğu 72 kişi gözaltına alındı.

- Cezaevindeki FETÖ'cülerin ailelerine para dağıltıldığı iddiası

Evlerde yapılan aramalarda, 75 bin lira, 17 bin dolar ve bin 500 avro ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ele geçirildi. Evlerde bulunan dokümanlarda, polis ekiplerince yapılacak operasyon sırasında örgüt mensuplarının nasıl davranması gerektiği yönünde yazılı talimatlar bulundu.

Paraların, cezaevlerindeki FETÖ sanıklarının ailelerine yardım amaçlı kullanıldığı ve gaybubet evlerinin kiralarının ödendiği öne sürüldü.

- Sözde İzmir il imamı adına imzalanmış kitap

Sözde İzmir il imamının evinde yapılan aramada ise gizlenmiş örgüt ele başı Fetullah Gülen tarafından il imamı adına imzalanmış kitap da ele geçirildi.

- Çocukların eğitildiği öne sürüldü

Operasyon düzenlenen adreslerden bir apartmandaki kişilerin tamamının FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edildi.

Ayrıca, ailelerinden kopartılan çocuklara terör örgütün amaçları doğrultusunda eğitim verildiği ileri sürüldü.

Kentte aktif olan 2 ışık evindeki çocuklara zorla örgüt liderinin videolarının izletildiği, örgütsel dokümanlar okutulduğu, gelecekte örgüt adına faaliyetler yürütmek üzere hangi mesleği seçmeleri konusunda yönlendirildikleri belirlendi. Bu evlerden kaçmak isteyen çocukların cezalandırıldığı belirlendi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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