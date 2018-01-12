İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında iş adamlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgütün "himmet", "bağış" ve "kurban parası" adı altında topladığı parayı çeşitli yöntemlerle yurt dışındaki FETÖ/PDY bağlantılı 20 şirkete aktardıkları tespit edildi.

Yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin de aktarılan parayla, kapatılan Bank Asya'dan kullandıkları 50 milyon liralık krediyi ödedikleri belirlendi.

Vatandaşlardan yardım bahanesiyle toplanan parayı FETÖ bağlantılı şirketlere aktardıkları iddiasıyla aralarında iş adamlarının da bulunduğu 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(AA)