HABER

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:57 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında ALTO Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Adnan Saka gözaltına alındı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen Saka hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonda Saka'yı evinde gözaltına aldı.

Ekiplerin, ALTO'da ve Saka'nın evindeki araması devam ediyor.

Jandarma'dan olay yaratacak paylaşımJandarma'dan olay yaratacak paylaşım
Bülent Arınç'a büyük şok!Bülent Arınç'a büyük şok!
Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!Otobüste 2 kişiyi elle taciz ederken yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü Aliağa Ticaret Odası Aliağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka FETÖ/PDY Jandarma

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.