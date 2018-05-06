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İzmir'de FETÖ'ye ait 118 hücre evine yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde İzmir il imamının da bulunduğu 72 örgüt üyesi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 07:53 | Son Güncelleme

İzmir'de FETÖ'ye ait 118 hücre evine yönelik operasyonda aralarında örgütün sözde İzmir il imamının da bulunduğu 72 örgüt üyesi gözaltına alındı.


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