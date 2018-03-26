İzmir'de fırtına tramvay seferlerini aksattı

İZMİR (AA) - İzmir Körfezi'nde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Karşıyaka ilçesinde yelken kulübü yanındaki alan, denizden taşan suyla doldu. Su, bölgedeki tramvay hattına da ulaştı. Rayların su altında kalması nedeniyle tramvaylar ilerleyemedi.

Nikah Salonu ile Yunsular durağı arasındaki hattın suyla dolması nedeniyle Alaybey'den kalkan tramvaylar Nikah Salonu durağında yolcularını indirdi. Yolcular sonraki durağa yürüyerek gitti. Ataşehir yönünden gelen seferler de Yunuslar durağında sonlandırıldı.

Tramvay yolcularından Sezgin Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada Mavişehir'e gitmek için tramvaya bindiğini ancak Nikah Salonu durağında görevlilerin uyarısıyla inmek zorunda kaldıklarını anlattı. Hattın suyla dolduğu için tramvayın ilerleyemediğini kaydeden Aslan, diğer istasyona kadar yürüdüklerini belirtti.

Sami Belinay da 80 yaşında olduğunu ifade ederek, yaşanan sorun nedeniyle yola yaya olarak devam etmesi gerektiğini dile getrdi. Tramvay hattına su dolmasına çok şaşırdığını ifade eden Belinay, "(Su birikintisi var) dediler, indirdiler. Sanki tramvay batacak. Yürümek zorunda kaldık." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hattaki suyu vidanjörlerle tahliye etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından seferler normale döndü.