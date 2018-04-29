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İzmir'de fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 23:31 | Son Güncelleme

Dikili ilçesinde İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları iddia edilen biri Özbek, 3 şüpheli yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda biri kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Polise başvuran İran uyruklu bir kadın, İstanbul'da iş bulamayınca burada tanıştığı Özbekistan vatandaşı V.S. aracılığıyla geldiği Dikili'de fuhşa zorlandığını öne sürerek şikayette bulundu.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen Dikili Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özbek kadın V.S. ile Türk M.Y. ve H.A'yı gözaltına alındı.

İran uyruklu kadını fuhşa zorladıkları öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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