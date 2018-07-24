İZMİR (AA) - İzmir'in çok kültürlü mutfağını bir müzede buluşturmak amacıyla İzmir Gastronomi Müzesi Platformu oluşturuldu.
Sibel Önbaş başkanlığında bir araya gelen sektörün ileri gelen kişi ve kuruluşları, İzmir'e söz konusu müzeyi kazandırmak için güç birliği yaptı.
Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Akşit, Dokuz Eylül Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Eren Akçiçek, Ayşen Nazlı, Burçin Kipman ve Cemil Dirim'in yer aldığı platform, Gastronomi Müzesi hedefiyle çalışmalarına başladı.
Platform başkanı Önbaş, büyük ve çok kültürlü bir mutfağa sahip İzmir'in bir gastronomi müzesine ihtiyacı olduğunu belirterek, müzeyi şehre kazandırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.
Müzenin kent merkezinde olması için belediyelerle görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Önbaş, "Yaşayan bir müze olsun istiyoruz. Bir tarafında aşçılar, bir tarafta mutfak sanatları okulu olacak. Gençler orada atölye çalışmaları yapacak, mutfak sanatları tanıtılacak, içinde yaşayan bir restoranı ve kütüphanesi olacak. Kentteki unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş mutfakları cazibe merkezine getirdiğimiz bu müzede yaşatmak istiyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Parkta iğrenç olay! Yaptığı şey yüzünden bu hale geldi
Son dakika... İsrail Suriye uçağını düşürdü
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Erdoğan'dan komşuya önemli telefon
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı
İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum