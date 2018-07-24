İZMİR (AA) - İzmir'in çok kültürlü mutfağını bir müzede buluşturmak amacıyla İzmir Gastronomi Müzesi Platformu oluşturuldu.

Sibel Önbaş başkanlığında bir araya gelen sektörün ileri gelen kişi ve kuruluşları, İzmir'e söz konusu müzeyi kazandırmak için güç birliği yaptı.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği (İZPAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şamil Akşit, Dokuz Eylül Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgay Bucak, Eren Akçiçek, Ayşen Nazlı, Burçin Kipman ve Cemil Dirim'in yer aldığı platform, Gastronomi Müzesi hedefiyle çalışmalarına başladı.

Platform başkanı Önbaş, büyük ve çok kültürlü bir mutfağa sahip İzmir'in bir gastronomi müzesine ihtiyacı olduğunu belirterek, müzeyi şehre kazandırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Müzenin kent merkezinde olması için belediyelerle görüşmelerinin sürdüğünü dile getiren Önbaş, "Yaşayan bir müze olsun istiyoruz. Bir tarafında aşçılar, bir tarafta mutfak sanatları okulu olacak. Gençler orada atölye çalışmaları yapacak, mutfak sanatları tanıtılacak, içinde yaşayan bir restoranı ve kütüphanesi olacak. Kentteki unutulmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş mutfakları cazibe merkezine getirdiğimiz bu müzede yaşatmak istiyoruz." dedi.

