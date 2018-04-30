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İzmir'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

Okul kantininde yedikleri çiğ köfteden rahatsızlanan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de okul kantininde yedikleri çiğ köfteden rahatsızlanan 3 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Buca Betontaş Anadolu Lisesindeki bir grup öğrenci okul kantininden çiğ köfte yedi.

Bir süre sonra rahatsızlanan öğrencilerden 3'ü okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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