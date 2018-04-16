İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 37 yabancı uyruklu yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Tüpraş kavşağındaki yol uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyoneti durdurdu.

Araçta çoğunluğu Orta Afrika Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerinden geldikleri belirlenen 37 yabancı uyruklu yakalandı.

Şambrel, pompa ve çok sayıda can yeleğinin de bulunduğu kamyonun sürücüsü U.K. (25) ile yanındaki M.A. (63) ve C.K (18), kaçak geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, yabancı uyruklular ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.