İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir haftada 316 yabancı uyruklu ile yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen 5 şüpheliyi yakaladı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentte 6 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çoğunluğu Suriye vatandaşı 316 yabancı uyruklu yakalandı.
Operasyonlarda, 2 otomobil, 1 minibüs ile 35 can yeleği ele geçirildi.
Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 5 zanlıyı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Yabancı uyruklular ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.
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