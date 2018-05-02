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İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 12:49 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada 316 yabancı uyruklu ile 5 organizatörü yakaladı

İZMİR (AA) - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında son bir haftada 316 yabancı uyruklu ile yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddia edilen 5 şüpheliyi yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, ekipler son bir haftada göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentte 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çoğunluğu Suriye vatandaşı 316 yabancı uyruklu yakalandı.

Operasyonlarda, 2 otomobil, 1 minibüs ile 35 can yeleği ele geçirildi.

Ekipler, yasa dışı geçişi organize ettiği belirlenen 5 zanlıyı da gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yabancı uyruklular ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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