İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'de son 10 günde 567 yabancı uyruklu yakalandı, yasa dışı geçişi organize etiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-25 Mayıs tarihlerinde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışanlara yönelik Dikili, Çeşme, Karaburun ve Urla ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, çoğunluğu Suriyeli 567 yabancı uyruklu yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen birer otobüs ve otomobil ile 5 kamyonete el konuldu. Ayrıca 63 can yeleği, 5 şişme bot ve 2 tekne motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü "örgütlü olarak yasa dışı geçiş yapmak" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

