İzmir'de göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İZMİR (AA) - İzmir'de son 3 ayda yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 37 zanlıdan 32'si tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyrukluları yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına götürmeye çalışan şebekeyi takibe aldı.
Ekipler, yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde 10 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, çoğunluğu Suriyeli 389 yabancı uyruklu yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla 37 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 32'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aramalarda 183 can yeleği, 20 şambrel, 3 şişirme pompası, 19 araç, 2 şişme bot ile 2 bot motoru ele geçirildi.
Öte yandan, geçen yılın ilk beş ayında 306 yabancı uyruklunun yakalandığı, organizatör oldukları iddiasıyla 31 zanlının tutuklandığı bildirildi.
Bu yılın aynı döneminde ise 800 yabancı uyruklunun yakalandığı, organizatör oldukları öne sürülen 76 şüphelinin cezaevine gönderildiği belirtildi.
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