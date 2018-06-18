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İzmir'de gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

İzmir'de gölette kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde gölette kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Balcılar Mahallesi'nde akrabalarıyla dün Tekerlekli Göleti'ne girdikten sonra kaybolan Ümit Sungur'un (23) bulunması için çalışma yürüten dalgıç ekibi, etkili olan yağış ve suyun bulanık olması nedeniyle ara verdiği arama kurtarma çalışmasına bugün devam etti.

Ekipler, göletteki 3 saatlik çalışma sonucu Sungur'un cesedine ulaştı.

Sungur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ümit Sungur ile gölete girenlerin ifadesine başvurdu.

İstanbul'dan bayram ziyareti için Torbalı ilçesine gelen ve 5 akrabasıyla dün Tekerlekli Göleti'ne giren Ümit Sungur'un sudan çıkmaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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Bayındır izmir kayıp genç Tekerlekli Göleti

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