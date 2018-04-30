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İzmir'de hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

İzmir Mezarlıklar Müdürlüğünden yakınları tarafından alınan Bülent ve eşi Ebru Karabulut ile çocukları Cansın, Ege ve Çınar Karabulut'un cenazesi, Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Karabulut ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut ve yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü.

Aynı aileden 5 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Bülent Karabulut'un 4 ay önce şoförlük yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünden emekli olduğu ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde çay ocağı işlettiği öğrenildi.

Karabulut ailesinin Akçay'da yaşadığı, cuma akşamı Karabulut'un babası Naci ve annesi Rakibe Karabulut'u ziyarete geldikleri, kentte bir gece kaldıktan sonra ikiz kardeşi Emin'in kızı Yağmur Karabulut'u da alarak Akçay'a doğru gittikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Ağır yaralı Yağmur Karabulut'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'in Dikili ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan kazada, Bülent Karabulut (45) idaresindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari araç, Tahtalı Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Menderes Husu (55) yönetimindeki 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpışmış, kazada Bülent ve eşi Ebru Karabulut ile çocukları Cansın (14), Ege (8) ve Çınar Karabulut (4) hayatını kaybetmiş, Yağmur Karabulut (10) ise yaralanmıştı.

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cenaze Dikili Kaza trafik kazası

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