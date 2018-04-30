İzmir'de hafif ticari araç ile otobüsün çarpışması

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüsün çarpışması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk 5 kişinin cenazesi toprağa verildi.

İzmir Mezarlıklar Müdürlüğünden yakınları tarafından alınan Bülent ve eşi Ebru Karabulut ile çocukları Cansın, Ege ve Çınar Karabulut'un cenazesi, Karşıyaka Hacı Ali Gültekin Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Karabulut ailesinin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bülent Karabulut'un ikiz kardeşi Emin Karabulut ve yakınları, tabutlara sarılıp gözyaşı döktü.

Aynı aileden 5 kişinin cenazesi kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi.

Bülent Karabulut'un 4 ay önce şoförlük yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğünden emekli olduğu ve Balıkesir'in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde çay ocağı işlettiği öğrenildi.

Karabulut ailesinin Akçay'da yaşadığı, cuma akşamı Karabulut'un babası Naci ve annesi Rakibe Karabulut'u ziyarete geldikleri, kentte bir gece kaldıktan sonra ikiz kardeşi Emin'in kızı Yağmur Karabulut'u da alarak Akçay'a doğru gittikleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.