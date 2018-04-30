İzmir'de hafif ticari araç otobüsle çarpıştı: 5 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Çanakkale yolunda seyreden Bülent Karabulut (45) idaresindeki 35 GA 1219 plakalı hafif ticari araç, Tahtalı Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Menderes Husu (55) yönetimindeki 45 TG 971 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve AKS ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede kamyonet sürücüsü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan çiftin çocukları Cansın (14), Yağmur (10), Ege (8) ve Çınar Karabulut (4) çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Yaralı çocuklardan Cansın, Ege ve Çınar Karabulut hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Yağmur Karabulut'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

