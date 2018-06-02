İZMİR (AA) - İzmir'de hafif ticari aracın bisikletlilere çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eray Köseler, üyesi olduğu Bike İzmir Bisiklet Kulübü tarafından anıldı.

Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplanan çok sayıda bisikletli, kazanın yaşandığı Narlıdere ilçesine hareket etti.

Kaza yerindeki bir ağaca asılan Eray Köseler'e ait bisikletin önüne karanfil bırakan grup adına açıklama yapan Kulüp Başkanı Mustafa Kemal Kara, kulübün üyesi Eray'ı bir trafik kazası nedeniyle kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

Kara, "Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz artık güvenli sürüş yapmak istiyoruz. Sadece sahilde, bisiklet yolunda değil bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülerek trafiğe entegre edilmesini istiyoruz." dedi.

Eray'ın hayatını kaybettiği bölgede kısa süre önce de bir bisikletlinin trafik kazasında yaralandığını aktaran Kara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gelecekte pilot olmayı arzulayan 17 yaşındaki Eray, hakkı olan bir yolda, önlemlerini almış halde bisiklet sürerken aramızdan ayrılmıştır. Bizler onun bisiklet arkadaşları olarak yaşanılan bu durumu kendimize bir görev olarak benimsedik. Başka canlar yanmasın, başka aileler üzülmesin istiyoruz. Sayın belediye başkanımızdan ve yetkililerden bisikletin trafikte güvenli sürüş yapabilmesi konusunda bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz. Bu çalışmalarda, Bike İzmir ailesi olarak sık kullanılan ana arterlerin belirlenmesi ve güvenli bisiklet sürüşüne uygun hale getirilmesi hususunda gönüllü olacağımızı belirtmek isteriz."

Eray'ın babası Ertuğrul Köseler ise hiçbir şeyin oğlunu geri getiremeyeceğini aktararak kazada çok fazla ihmal gördüğünü, 30 kilometre hız sınırının olduğu bölgede bu kazanın yaşandığını ifade etti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 25 Mayıs'ta hafif ticari aracın seyir halindeki üç bisikletliye ardından ağaca çarpması sonucu Eray Köseler yaşamını yitirmiş, iki bisikletli yaralanmıştı.

