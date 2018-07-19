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İzmir'de hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

İzmir'de hafriyat kamyonu şarampole devrildi: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Recep Kara (67) idaresindeki 27 AAJ 67 plakalı hafriyat yüklü kamyon Işıkkent semtindeki döküm sahasında yükünü boşalttığı sırada şarampole devrildi.

112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Kara, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza şarampol trafik kazası

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