İzmir'de hastaneden kadavra kaçırıldığı iddiası

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nden kadavra kaçırdığı öne sürülen eski DEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Mağden'e, üniversitede yürütülen idari soruşturma kapsamında "kınama" cezası verildi.

AA muhabirinin, DEÜ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mağden hakkındaki 4'ü mobbing, 2'si kadavraların izinsiz hastane dışına çıkarılmasına ilişkin üniversitede yürütülen 6 idari soruşturma tamamlandı.

Prof. Dr. Mağden'e, kadavraların kaçırılması iddialarına ilişkin "kınama" cezası verildi.

DEÜ Rektörlüğü'nün, kadavraları özel bir üniversiteye izinsiz gönderdiği iddia edilen Mağden hakkında dava açacağı öğrenildi.

Mağden'in hastaneye bağışlanan kadavraları izinsiz ve gizli bir şekilde özel bir üniversiteye gönderdiği iddia edilmiş, hakkında soruşturma başlatılan Mağden görevden alınmıştı.

Başhekim Prof. Dr. Mete Edizer, özel bir üniversiteye izinsiz gönderilen 4 kadavranın geri alındığını ve öğrencilerin hizmetine sunulduğunu açıklamıştı.