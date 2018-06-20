İzmir'de hayvanlara yönelik şiddete tepki

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde Eğitim-İş üyesi bir grup, hayvanlara yönelik şiddete tepki gösterdi.

Yanlarında getirdikleri kedi ve köpeklerle Ödemiş Belediyesi pazar alanında bir araya gelen grup üyeleri, "Hayvana işkence suçtur", "Hayvanlar dostumuzdur" dövizleri taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Eğitim-İş Ödemiş Özlük-Hukuk ve TİS sekreteri Rıza Gürbüz, son günlerdeki hayvanlara yönelik şiddeti kınadıklarını söyledi.

Akıllardan çıkmayacak olaylarla karşılaştıklarını ifade eden Gürbüz, şöyle konuştu:

"Yavru bir köpek ayakları ve kuyruğu kesilerek ölüme terk edildi. Derisi yüzülmüş yavru kediler, arabanın arkasına iple bağlanıp zorla koşturularak ölüme sürüklenen köpekler, yavru kedi ve köpeklere tecavüzler ve sayamadığımız binlerce dehşeti bu masum canlara yaşatma hakkını kendinde gören insanlar. Suçun kime karşı işlendiği değil, kimin işlediği önemlidir. Bu konuda bir duyarlılık bekliyoruz. Hayvana şiddet de bir suçtur."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

