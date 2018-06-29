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İzmir'de HDP'nin seçim kutlamasındaki terör propagandası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, HDP'nin seçim kutlamaları sırasında terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan attıkları ve attırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seçim akşamı HDP'nin seçim kutlaması için oluşturulan araç konvoyunda PKK/KCK ve örgüt elebaşısı lehine slogan attıkları görüntülerin bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İzmir Adliyesine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde HDP'nin seçim kutlamasına katılan konvoyda açık kasa araçta bulunan bazı kişilerin terör örgütü PKK/KCK ve örgüt elebaşısı lehine slogan attıkları görüntülerin bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Alsancak bölgesinde çekildiği anlaşılan görüntülerde araçta yer alan 18 yaşından küçük şüpheliler ile bu şüphelileri slogan atmaya yönlendirdikleri iddia edilenlerin kasasında bulunduğu kamyon ise yük taşımacılığında kullanılması gerekirken amacı dışında kullanılması ve can güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle trafikten men edilmişti.

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