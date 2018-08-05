İzmir'de hemzemin geçitte kaza: 2 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde, hemzemin geçitte trenin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş-İzmir seferini yapan 32730 sefer sayılı tren, Bayındır ilçesinin Arıkbaşı mevkisi yakınlarındaki hemzemin geçitte tren yoluna kontrolsüz şekilde çıkan Tuğrul Timuçin (63) idaresindeki 35 ZA 1805 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü baba ile araçta bulunan oğlu Sedat Fehmi Timuçin (31) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Baba ve oğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baba Timuçin tedavisinin ardından taburcu edilirken, duruma ağır olan oğlu ise İzmir'deki başka bir hastaneye sevk edildi.
Kaza nedeniyle duran tren seferleri, olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından tekrar başladı.
Trenin çarptığı araçta büyük hasar meydana geldiği bildirildi.
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