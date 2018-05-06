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İzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 00:09 | Son Güncelleme

İZMİR'de, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Goran Bregoviç konseri ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.

İzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, baharın gelişinin müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Büyükşehir Belediyesi'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği Goran Bregoviç konseri ve mahallelerdeki şenliklerle kutlandı.
İzmir'de Hıdırellez kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na kadara Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahnede sergilenen dans gösterilerinin ardından Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregoviç İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzmir'in özellikle Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Kemer, Tepecik ve Ege mahallelerinde düzenlenen şenliklerde de Hıdırellez büyük coşkuyla kutlandı. Roman vatandaşların kültürel kıyafetlerle katıldığı gecede, şarkılar eşliğinde oyunlar oynandı. Şenliklerde vatandaşlar yakılan ateşlerin üzerinden atladı. Bereket, bolluk, sağlık ve mutluluğun sembolü olan Hıdırellez kutlamalarında dilek balonları havalandırıldı.

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İzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandıİzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandıİzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandıİzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı

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