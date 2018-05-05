İzmir'de Hıdırellez şenliği

İZMİR (AA) - Anadolu'da "baharın habercisi" olarak kabul edilen Hıdırellez'i, İzmirli vatandaşlar kentin bir çok yerinde ateşin üzerinden atlayarak ve dilek tutarak kutladı.
Havanın güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş, sahil şeridi ve park alanlarında toplanarak Hıdırellez ateşi yaktı.
Bazı vatandaşlar kağıtlara yazdıkları dilekleri denize atarken bazıları da gökyüzüne dilek balonu uçurmayı tercih etti.
Gündoğdu Meydanı'nda da İzmir Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği Hıdırellez kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Goran Bregoviç, hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık iki saat boyunca sevilen parçaları seslendiren Bregoviç, büyük ilgi gördü.
Erdoğan, Bakan Özhaseki'nin kızının nikah şahidi oldu, Abdullah Gül törene gelmedi
Pakistan'da madende patlama: 16 ölü
Rusya'da neler oluyor? Binlerce kişi sokaklarda!
Yangına giden itfaiye kaza yaptı: 2 şehit!
Kan donduran itiraf! Evlerine girdiği karı-kocayı delik deşik etti
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Bakkalı eczaneye, bilardo salonunu aquaparka dönüştürdüler
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum