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İzmir'de hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 06:01 | Son Güncelleme

İzmir'de hırdavat dükkanında yangın: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dere Caddesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar olayı fark ederek itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, dükkanda yaşadığı öğrenilen ve alevlerden korunmak için iş yerinin lavabosuna kaçan Güngör Kıran (44) dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince öldüğünü belirlenen Kıran'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlattı.

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